Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin Bakan Kurum imzalı genelgeyi valiliklere gönderdi.