EGM’den Çorumlu polisle ilgili açıklama

EGM’den yapılan yazılı açıklamada bazı gazete ve internet sitelerinin Çorumlu polis memuru Akkaya’nın mobbing nedeniyle intihar ettiği şeklinde haberlere yer verdiği ve bu nedenle açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

EGM açıklamasında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Akkaya'nın intiharının kendilerini de derinden üzdüğü belirtilerek şu görüşlere yer verildi: “Ancak acı olayın iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşıldı. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliği'nde görevli olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memuru Akkaya'nın geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, polis memuru Halil Akkaya, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olup; meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz”

(Haber Merkezi)