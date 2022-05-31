Minik öğrenciler ritm ve müzik atölyesinde yapılan çalışmalarla eğlenceli vakit geçirirken, bilim atölyesinde dâhiler deneyler yaptı.

Akıl ve Zeka Oyunları atölyesinde hem eğlendiler hem de çok güzel akıloyunları öğrendiler. Ritm ve müzik atölye çalışmalarına okul müzik öğretmenleri Orhan Karaiba’da enstrümanlarıyla ritm çalışmalarına destek oldu.

Bursa 125.Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Nurdoğan Çevik ve kardeş ülke Azerbaycan’dan Sanubar Gasimova’nın kuruculuğunu yaptığı ''İçimdeki Cevheri Keşfediyorum'' isimli uluslararası eTwinning projesi ortaklarından olan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı Öğretmeni Yıldız Madak, “Projemizin öğrencilerimize katkısı büyük oldu. Öğrencilerim, eğlenerek öğrendiler. Proje etkinliklerimiz çok keyifli ve öğreticiydi. Bütün proje öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

