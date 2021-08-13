Son Dakika

EĞLENCE ZAMANI

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, her hafta sonu olduğu gibi, bugün ve yarın da “çocuk atölyeleri” ile  çocuklara keyifli anlar yaşatacak. 

Güncel 13.08.2021, 23:29
15
EĞLENCE ZAMANI

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, her hafta sonu olduğu gibi, bugün ve yarın da “çocuk atölyeleri” ile  çocuklara keyifli anlar yaşatacak. 
Ziyaretçilerine, hayatın içinden, keyifli ve eğlenceli zamanlar yaşatmayı ilke edinen AHL Park, küçük ziyaretçilerini de unutmuyor. 
Çocukların eğlenirken öğrendiği, el, göz koordinasyonunu geliştiren ahşap oyuncak boyama atölye çalışmaları bugün ve yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
parçalı bulutlu
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@