EĞLENCE ZAMANI

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, her hafta sonu olduğu gibi, bugün ve yarın da “çocuk atölyeleri” ile çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Ziyaretçilerine, hayatın içinden, keyifli ve eğlenceli zamanlar yaşatmayı ilke edinen AHL Park, küçük ziyaretçilerini de unutmuyor.

Çocukların eğlenirken öğrendiği, el, göz koordinasyonunu geliştiren ahşap oyuncak boyama atölye çalışmaları bugün ve yarın öğleden sonra gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)