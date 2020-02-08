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Eğlence yerlerinin ruhsat ücreti yeniden belirlendi

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda gayrısıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde 2020 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücretleri yeniden belirlendi.

Eğlence yerlerinin ruhsat ücreti yeniden belirlendi

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda gayrısıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde 2020 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücretleri yeniden belirlendi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:09
Eğlence yerlerinin ruhsat ücreti yeniden belirlendi

Konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu okuyan Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, 1 sınıf gayri sıhhi müesseseler için ruhsat ücretinin 3.296 lira, 2. Sınıf gayri sıhhi müesseseler için 1.871 lira, 3 sınıf gayri sıhhi işletmeler için 772 lira, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için metrekaresi 9 lira, içkili yerlere verilecek ruhsatlar için 795 lira ruhsat parası alınacağını ifade etti.

Öte yandan İl Özel İdaresi tarafından 2001 yılında sağlık hizmetleri için Sungurlu Devlet Hastanesine verilen 19 EP 208 plakalı 2001 model minibüsün Sungurlu Devlet Hastanesi’ne bedelsiz devrinin yapılması oy birliği ile kabul edildi. (Erkan BAYATLI)

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