Eğlence sektörünün emekçileri müzisyenler zor durumda

Star Müzik ve Organizasyon sahibi Halil Bayrak, Çorum’da yaklaşık 300 müzisyenin aylardır hiçbir geliri olmadan yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Bayrak, yetkililerden ve Çorumlu iş insanlarından müzisyenlere maddi manevi destek olmalarını istedi.

Pandeminin etkilemediği alan neredeyse yok. Hiç kuşkusuz salgından en çok etkilenenler arasında müzisyenler geliyor. Düğünlerde, özel gecelerde, mekanlarda sahne alan müzisyenler aylardır evlerine ekmek götüremiyor.

Çorum’da yaklaşık 300 müzisyenin ekonomik olarak güçlük yaşadığını dile getiren ve müzisyenlerin sesi olan Star Müzik ve Organizasyon sahibi Halil Bayrak, yetkililerden destek istedi.

“BUNALIMA GİRDİLER”

Müzisyenlerin yaklaşık 1 yıldır işsiz olduğunu ifade eden Bayrak, zor durumda olduklarını ve bıçağın kemiğe dayandığını söyledi. Çorum’da geçimini sadece müzik yaparak sağlayan 300 müzisyen olduğunu bildiren Bayrak, “Bu kişilerin yüzde 95’i kirada oturuyor. Hiçbir gelirleri yok. Banka kredileri duruyor. Faturalarını ödeyemiyorlar. Arayış içine girdiler, bunalımdalar” dedi.

“MÜZİSYENLERE SAHİP ÇIKIN”

Kendisinin eski bir müzik organizatörü olduğunu kaydeden Bayrak, müzisyenlerin herhangi bir derneği, sendikası olmadığı için kendisine başvurduklarını ve onların sesi olmaya çalıştığını söyledi. Açıklamalarını sürdüren Bayrak, “Gidecek kapıları yok. En azından sezon açılana kadar, ülke normale dönene kadar bu müzisyenlere sahip çıkalım” ifadesine yer verdi.

“DESTEK BEKLİYORUZ”

Bayrak, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Müzisyenler beni arayıp çocuğuma gofret alamıyorum diyor. Bütün düğünler, salonlar iptal oldu. Hepsi perişan durumda. Valimizden, belediye başkanımızdan, iş insanlarımızdan müşkül durumda olan müzisyen arkadaşlarımızın en azından kira ve faturalarını ödeyebilmesi için maddi destekte bulunmalarını bekliyoruz.”