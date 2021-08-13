Eğitmenler “Sedef Kakma” semineri sertifikası aldılar

Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılıp bulunup desteklenen ve 24 Mayıs 2021 tarihinde uygulanmaya başlanan “Sedef Kakma Sanatı Eğitmen Eğitimi” projesi tamamlandı.

Proje kapsamında 16 Usta Öğretici Sedef Kakma sanatı alanında eğitimlerini tamamladı. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan usta öğreticiler belgelerini İlçe Kaymakamlığı’nda düzenlenen törenle sertifika aldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, sertifikalarını dağıttığı eğitmenleri kutladı.

Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi’nde görev yapan usta öğreticiler de göstermiş olduğu desteklerden dolayı Kaymakam Görmüş’e teşekkürlerini ilettiler.(Haber Merkezi)

