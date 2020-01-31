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Eğitimin 2. döneminde yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Başı özel eğitim okul kurum ve RAM müdürleri ile İl Geneli Özel Rehabilitasyon Merkezi kurucuları ve müdürleri ile toplantı yaptı.

Eğitimin 2. döneminde yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem Başı özel eğitim okul kurum ve RAM müdürleri ile İl Geneli Özel Rehabilitasyon Merkezi kurucuları ve müdürleri ile toplantı yaptı.

31 Ocak 2020 Cuma 21:00
Eğitimin 2. döneminde yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilen eğitim hizmetleri, rehberlik hizmetleri, özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin öğrenci ve veli boyutunda değerlendirilmesi yapılarak bilgilendirmeler yapıldı.

Görülen eksikliklerin değerlendirilmesi ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 2. kanaat dönemi için yapılacak Projeler, Sosyal etkinlikler vb. çalışmaların değerlendirilmesinin yapılarak daha verimli olması için neler yapılacağı konusunda fikir alış verişinde bulunulduğu toplantıda konuşan Milli Eğitim müdürü Sarı. "Eğitimin muhatabı insandır. İnsan da hem maddi hem manevi boyutları olan bir varlıktır. Bu manada öğrencilerimizin ilgileri doğrultusunda yapılan doğru yönlendirmeler için her okulumuza büyük görevler düşmektedir. 2. Dönemde yapılacak faaliyetlerin daha verimli, güzel ve etkin uygulamaların yaygınlaşması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyor ve öz verili çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.

(Haber Merkezi)

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