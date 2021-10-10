Eğitimi için gittiği ABD’de vefat etti
Çorum'un Boğazkale ilçesi nüfusuna kayıtlı, Ankara'da ikamet eden Adem Fındıklı’nın kızı Eda Naz Fındıklı, eğitimi için gittiği Amerika’da genç yaşta hayatını kaybetti.
Güncel 10.10.2021, 18:59
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Amerika’dan Türkiye’ye gönderilen genç kızın cenazesi Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan alınarak Ankara’nın Elmadağ ilçesine getirildi.
Merhumenin cenazesi daha sonra Hasanoğlan Tokluoğlu Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları içinde toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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