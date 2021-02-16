Eğitime kar engeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl-İlçe Hıfzıssıhha kurullarının almış oldukları kararlar gereği;

Dodurga, Osmancık, İskilip, Boğazkale, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu, Mecitözü ve Laçin ilçelerimizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında iki gün (16-17 Şubat 2021)

Uğurludağ ilçemizin yüz yüze eğitime başlayan okullarında bir gün (16 Şubat 2021)

İl merkezimizde ise taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarımızın taşıma servisleri ile gelen öğrencileri için 16 ve 17 Şubat tarihlerinde iki gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Öte yandan, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

"MADDE 1- Mevsim itibariyle İlimizde devam eden kar yağışı sebebiyle İlimiz merkezinde 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitim için açılan ve taşımalı eğitim yapan taşıma merkezi okullarına taşıma servisleri ile gelen öğrencilere yönelik olarak 16 ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine,

MADDE 2- İlimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personelin de 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi