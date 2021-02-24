“Eğitimdeki yatırımlar artarak devam edecek”

Selçuk, “Bugün burada bu amacı hayata geçirmek için bulunuyoruz. Bütün bu binaların yapılıyor olması Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, halkımızın, milletimizin devletimizi. Çocuklarımızın dünyadaki eğitim sistemleriyle rekabet edebilmesi içindir. Bütün gayretimiz çocuklarımızın bu ülkenin geleceğinin dimdik ayakta durmasını sağlamak için. Hepimizin evlatları, çocukları bizim gurur ve kıvanç vesilemiz. Onları yetişmiş olarak gördükçe bu topraklarda al şanlı bayrağımızın çok daha dik şekilde duracağından eminiz. Çocuklarımızın bu ülkenin hayallerini, bu ülkenin düşüncelerini, bu ülkenin ülkülerini dikkate alarak yetişmesi, evrensel değerler üzerinde, milli ve manevi değerler üzerinde manevi değerler üzerinde hakkıyla yetişmesi bizim için çok kritik” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm ülkeleri izlediklerini dile getiren Bakan Selçuk, “İzlediğimiz bu çalışmaları, gördüğümüz çalışmaları Türkiye içinde karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler olarak çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğitim bilişim ağında dünyada ödül aldık. Canlı ders sayısında dünya birincisi olduk. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için öğretmenlerimiz, meslektaşlarımızla beraber hep birlikte el birliği içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Çorum’da 154 derslikli 9 ilkokul, 88 derslikli 5 ortaokul, 8 derslikli bir anaokulu, 100 kişi kapasiteli bir kız pansiyonu, 112 derslik 5 lise, 16 derslikli bir BİLSEM, özel eğitim okulu ile spor salonunu hizmete açtıklarını kaydeden Selçuk, “Bu tür açılışılar bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın daha rahat ortamda daha kaliteli eğitim alması için fırsat oluyor. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Burada çok emek var. Binaları yapmak işimiz. Binaları yapmak yetmiyor. İçerisini doldurmak gerekiyor. Buradaki hayatı güzelleştirmek gerekiyor. Buradaki öğretmenler, veliler, çocukların mutluluğu için gayret göstermek gerekiyor” dedi.

Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte açılışı yapılan eğitim kurumlarının açılış kurdelesini gezdi. Açılışın ardından Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. (Haber Merkezi)