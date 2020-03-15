“Eğitimdeki sorunlarının takipçisiyiz”

Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı İlhan Yaşar, CHP İl Örgütü’nü ziyaret ederek, göreve yeni seçilen Mehmet Tahtasız ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

Eğitim-İş Şube yöneticileri Özler Arın Bekâr, Saim Erdoğan ve Duran İrdeli’nin de katıldığı ziyarette konuşan İlhan Yaşar, Tahtasız’a sendika çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, gündemdeki konular ele alındı.

CHP Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferda Suiçmez’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan İl Başkanı Tahtasız, Türkiye’nin en önemli sorunların başında eğitimde yaşanan sorunların geldiğine dikkat çekti. Tahtasız, CHP olarak eğitimde yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini, eğitim alanındaki sorunların çözümü noktasında da ciddi çalışmalarının bulunduğunu ifade etti. Eğitim İş Sendikası’nın laik eğitim konusundaki duyarlılığını ve bu noktada verdikleri mücadeleyi takdirle karşıladıklarını da ifade eden Mehmet Tahtasız, CHP olarak, Eğitim-İş Sendikası ile her zaman diyalog içinde olacaklarını dile getirdi.

Mehmet Tahtasız, ziyaretlerinden dolayı Eğitim İş Şube Başkanı Yaşar ve şube yöneticilerine teşekkür ederken, sendikal çalışmalarında da başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)