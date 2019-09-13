“Eğitimde işbirliğine hazırız”

Cumhuriyet Halk Partisi İl ve Merkez İlçe Yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Başkan Yardımcıları Arslan Kaya, Bağdat Erzurumlu, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Emekli Öğretmenler Ali Rıza Aydoğdu ve Mustafa Eker katıldı.

İl Başkanı Tüfekçi, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğretmen, öğrenci ve velilere, Milli Eğitim camiasına hayırlı-uğurlu olmasını dileyerek, sorunların takipçisi olacaklarını bildirdi.

Çorum’da eğitim kalitesinin artırılması, başarı oranının yükselmesi için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizen Tüfekçi, karşılıklı işbirliği ve diyaloga her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da eğitimde kalitenin ve verimliliğin artırılması için çaba gösterdiklerini ve gereken tüm çalışmaları yaptıklarını anlatarak, ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti. (Haber Merkezi)