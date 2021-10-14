“Eğitimde başarı için okula uyum önemli”

Okul hakkında bilgilendirme yapan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, çocuğun okulda mutlu ve başarılı olması için uyum sağlamasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Biz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Çocuğun başarısının ancak okul-aile-çocuk iş birliğiyle geleceğini biliyoruz” dedi.

Eğitim seminerleri Okul Psikolojik Danışmanları Caner Turan ve Nur Kalaycı Tengiz tarafından pandemi tedbirlerine uygun olarak her şube için 4 farklı günde farklı oturumlarla gerçekleştirildi.

Turan ve Tengiz tarafından gerçekleştirilen seminerde “Okula Uyum Nedir?”, “Okul Çağındaki Çocukların Gelişim Özellikleri”, “Uyum Problemleri ve Okul Korkusu”, “Pandeminin Okula Uyum Sürecinde Olası Etkileri” ve “Ailelere Öneriler” gibi konular işlendi.

(Haber Merkezi)

