“Eğitimcinin sorunlarına kalıcı çözüm üretilmiyor”

“Haklarımız, geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakları için Tandoğan’da toplanacağız” diyen Mustafa Gül, 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak miting için aynı gün saat 07.00’de Özdoğanlar Kavşağı’ndan otobüs kaldıracaklarını, saat 11.00’de AKM önünde toplanıp saat 12.00’de Tandoğan’a yürüyüşe geçeceklerini anlattı.

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Gül, yıllardır dile getirilen, ama bir türlü karşılanmayan temel taleplerini ülkeyi yönetenlere ve kamuoyuna duyurmak üzere, bu mitingi düzenlediklerini belirtirken, Çorum’da ayrıca talepleri ile ilgili imza kampanyası açtıklarını hatırlattı.

Eğitim-Sen’in imzaya açtığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na göndereceği talepleri içeren metin şöyle:

“Satın alma gücümüzde ve maaşlarımızda yaşanan kaybın giderilmesini,

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini,

Sözleşmeli öğretmenlerden kadroya geçenlerin, kadrolu öğretmenlerin yararlandığı bütün haklardan yararlanmasını,

Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasını,

Vergi diliminden kaynaklı kayıplarımıza son verilerek, ücretli çalışanlar için gelir vergisi oranının sabitlenmesini,

Ek ödemelerin tamamının temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını, ek ders saat ücreti hesaplanırken bir öğretmenin aylık maaş tutarının esas alınmasını ve gelir vergisinden muaf tutulmasını,

Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesini,

Öğretmenleri başarılı-başarısız olarak ayrıştıran 'Öğretmenler Günü Genelgesi'nin geri çekilmesini talep ediyoruz.”