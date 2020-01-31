“Eğitimcilerin dijital beceri ve yeterlilikleri artırılacak”

Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Belediyle Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, akademisyenler ve proje ortağı ülkelerden temsilciler katıldı.

Proje hakkında bilgi veren koordinatör Doç.Dr. Eşref Savaş Başçı, projenin temel amacının, yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerin dijital beceri ve yeterliliklerini artırmak amacıyla online öğrenme platformu ve mobil araçlar geliştirmek olduğunu ifade etti. Proje’nin; eğitim, öğretim ve öğrenim süreçlerinde açık eğitim kaynaklarına erişim sağlamak suretiyle dijital entegrasyonu ve bilişim temelli öğrenmeyi destekleyerek geliştireceğini belirten Başçı, geliştirilecek online öğrenme platformu ve mobil araçların proje ortaklarının yer aldığı ülkelerdeki yetişkin eğitimi eğitmenleri tarafından kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Proje’nin, Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte Norveç, Bulgaristan, Sırbistan ve Avusturya’dan da yetişkin eğitimi alanında çalışan kurumların katılımıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Doç.Dr. Eşref Savaş Başçı, Projenin hedef grupları arasında, projenin yürütüleceği ülkelerde bulunan yetişkin eğitimi eğitimcileri ile hayat boyu öğrenme merkezlerinde görev alan eğitimcilerin bulunduğunu vurguladı. (Erkan BAYATLI)