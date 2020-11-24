Eğitimcilere hijyen seti

Öğretmenler, Belediye Başkanı Aşgın’ı okul önünde çiçeklerle karşıladı. Başkan Aşgın’a Mili Eğitim Müdürü Yakup Sarı da eşlik etti. Belediye Başkanı Aşgın burada yaptığı konuşmada öğretmenlerin önemine değinerek, “Fatih Sultan Mehmet'i anarken hocası Akşemseddin'den bahsetmemek olmaz. Hemen herkesin hayatında öğretmenini örnek aldığı bir hatırası vardır. Benim de böyle. Bir gün ortaokulda müzik öğretmenimiz siyasal bilgilerden bahsetti, 'sizi orada görmek istiyorum' dedi. O gün siyasal bilgiler okumaya karar verdim. Dolayısıyla öğretmen kişileri, onlar da dünyayı şekillendirir” dedi.

Öğretmenlere özel üretim el dezenfektanı ve maske hediye ettiklerini belirten Başkan Aşgın, pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi dileğinde bulundu.

Mili Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Fen Lisesi Müdürü Süleyman İpek de ziyaretten ve hediyelerden dolayı başkan Aşgın’a teşekkür etti.

EĞİTİMCİLERE DAĞITILACAK

Aydınlık yarınlar ve geleceğimiz için öğretmenlerimizi çok önemsiyoruz diyen Belediye Aşgın, “Başımızın tacı öğretmenlerimizin yüz yüze eğitim veremediği, çocukların sınıfları, okul bahçesini dolduramadığı bir dönemden geçiyoruz. Temenni ediyorum ki bu süreç kısa zamanda geçecek. Bu dönemde öğretmenlerimiz için en güzel hediyenin hijyen seti olacağını düşündük. Şehir merkezindeki okullarımıza toplamda 4 bin 200 adet özel üretim el dezenfektanı ve 21 bin maske dağıtımı yaptık” diye konuştu.

Başkan Aşgın, öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladıktan sonra hayatını kaybeden öğretmenleri saygı ve rahmetle yad ettiklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)