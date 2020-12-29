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Eğitimcilerden kan bağışı 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türk Kızılayı’nın azalan kan ihtiyaçlarına destek olmak amacı ile Çorum Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Kızılay Çorum Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Güncel 29.12.2020, 19:55
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Eğitimcilerden kan bağışı 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde iki gün boyunca düzenlenen kan bağışı kampanyasını Vali Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da ziyaret ederek kan bağışında bulundu. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde  bugün de devam edecek kampanya ile ilgili bilgi veren Yakup Sarı, salgından dolayı birçok hastanın kan ihtiyacının karşılanamadığını hatırlatarak “Kan bağışında bulunmak adeta cana candan bir sadakadır, önemli bir ibadettir. Bizde bu dayanışmanın içinde olmak için bu kan bağışı kampanyasını organize ettik. İnşallah bir nebze olsun, bir ihtiyaç sahibine yararımız dokunacaksa ne mutlu bize. Desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
 

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