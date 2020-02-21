Eğitimciler kahvaltıda buluştu

Milli Eğitim Müdürlüğü Yemek Salonu’nda düzenlenen kahvaltı programına Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte kurum amirleri ve tüm personeli katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, kahvaltıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Biz büyük bir aileyiz. Bizler Milli Eğitim ailesi olarak, çalışmalarımızda her geçen gün kendisini yenileyen, disiplinli bir anlayış ve çalışma ile hizmet ediyoruz. Ülkemize hizmet etme onurunu siz ve diğer mesai arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun”

(Volkan SINAYUÇ)