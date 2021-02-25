“Eğitimciler bir an önce aşılansın”

Eğitim Sen Çorum Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamayla tüm eğitim ve bilim emekçilerinin bir an önce aşılanmasını talep etti. Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz’ın okuduğu basın açıklamasına sendika üyeleri katıldı.

"AŞILAMA SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ORTAMI OLUŞTURACAK"

Kovid-19 salgınının toplumsal yaşamı pek çok alanda derinden etkilediğini söyleyen Beyaz, “İlişkide oldukları kişilerle birlikte neredeyse tüm nüfus ile temas halinde olan okullar ve üniversitelerin bileşenleri, yani öğrenciler, öğretmenler ve veliler salgın nedeniyle yapılan kısıtlamalardan çok büyük ölçüde etkilendiler. Bir yıla yakın bir zamandır okullar ve üniversiteler yüz yüze eğitime kapatıldı ve büyük eşitsizliklerin eşlik ettiği bir uzaktan eğitim süreci yaşandı.

Okul öncesi eğitim kurumları ve köy okulları yüz yüze eğitime başladı ve 1 Mart 2021’de anasınıflarının, ilkokulların ve 8. sınıflar ile 12. sınıfların mekân ve zaman açısından kademeli bir biçimde açılacağı açıklandı. Yükseköğretimde uygulamalı bölümlerin yüz yüze eğitime başlayacak olması, ayrıca okulların kademeli biçimde açılması, etkileyeceği ekonomik ve sosyal alanlarla birlikte büyük bir nüfus hareketliliğine yol açacaktır” dedi.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE AŞI PROGRAMINA ALINSIN”

Eğitim ve bilim emekçilerinin hızlı bir biçimde aşılanması hem salgının yayılımını önlemede hem de sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamını oluşturmada olumlu sonuçlar doğuracağını vurgulayan Beyaz, taleplerini de şu şekilde sıraladı: “Yüz yüze eğitime başlayabilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanmasına bir an önce başlansın. Yüz yüze eğitim öğretime geçilmeden meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencileri aşı programına alınsın. Üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim kurumlarının tamamında görev yapan, taşeron işçilere, servis, kantin, yemekhane vb. alanlarda çalışanlar aşı programına dahil edilsin.”

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Son olarak; eğitim ve öğretim gibi önemli bir hizmet alanına dair alınacak kararlarda eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin karar süreçlerine katılmasının gerçekçi politikalar üretilmesinde hayati önemde olduğunu hatırlatan Beyaz, “Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve ailelerinin sağlık hakkının takipçisi olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)