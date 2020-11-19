Eğitimci-yazar Ali Turgay Karayel’den iki yeni kitap

İlk yazısı lise yıllarında ÇORUM HABER’de çıkan, 2009’dan başlayarak ara ara İnebolu Postası’nda yazan Karayel’in Kastamonu Gazetesi’nde birkaç yazısı, Kastamonu Sözcü’de ise bir yazısı yer aldı. Sözcükler dergisinin 2015 Mart-Nisan sayısında, “Edebiyat Dersleri ve Öğretmenleri” adıyla çıkan denemesi ulusal düzeyde yayımlanan ilk yapıtı oldu. 20 Mayıs 2015’te Cumhuriyet’te “Okumak İçin Seçmek” adlı denemesi yayımlandı. O tarihten sonra Cumhuriyet’te hem kendi adıyla hem -suya sabuna dokunduğunda- takma adlarla yazıları yayımlandı. Varlık, Çağdaş Türk Dili, Öğretmen Dünyası, Sincan İstasyonu, Sözcükler, Öykü Gazetesi, Şiirden gibi Türkiye’nin önemli, saygın dergilerinde öykü, deneme, anı, inceleme, söyleşi türünde ürünleri yer alan yazarın “Karşılaşma” adlı öykü kitabı 2019’da Bilgi Yayınevinden; “Su Başında Durmuşuz” adlı deneme kitabı ile “Bir Çiçek Yolumu Kesti” adlı anı kitabı 2020 yılında Yazılı Kâğıt Yayınlarından çıktı.

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ:

1981’de Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. Kargı Cumhuriyet İlkokulunu (1992), Kargı Lisesi Ortaokulunu (1995), Çorum Anadolu Öğretmen Lisesini (1999), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğini (2004) bitirdi. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde (2004-2008), Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde (2008-20011), Kastamonu’da (2011-2012), İstanbul’da (2012-2019), Kastamonu’nun Küre ilçesinde (2019-2020) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Şu anda Kastamonu merkezde bir lisede görevini sürdürüyor. (Haber Merkezi)