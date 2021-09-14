Eğitimci Özcan Uysal’ı kaybettik

Merhum eğitimci Hasan Uysal’ın oğlu, Güler Kaya’nın kardeşi, Kazım Uysal ve Celal Uysal’ın ağabeyleri, Zehra Uysal’ın eşi, Özgecan, Ürün ve Ali Uysal’ın babaları olan Özcan Uysal’ın cenazesi, bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Büyükdivan köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

