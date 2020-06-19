Eğitimci Hamdi Şentürk’ü kaybettik

İlknur Sarı ile PTT emekli şeflerinden Mustafa Şentürk’ün babaları olan Ahmet Hamdi Şentürk’ün cenazesi, yarın (20 Haziran 2020 Cumartesi) saat 15.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak, doğum yeri olan Mecitözü’nün Çıkrık köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.