Eğitimci Duran İrdeli vefat etti

İsmail Kakaç İlkokulu öğretmenlerinden Duran İrdeli’nin kısa süre önce tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Bugün sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybeden İrdeli’nin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Gökgözler Köyü’nde toprağa verildi.

Sevgi dolu yüreği, mütevazı kişiliği ile sevilen Atatürkçü örnek bir öğretmenin yaşama veda etmesi eğitim camiasında derin üzüntü yarattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasına baş sağlığı diler. (Haber Merkezi)