Eğitimci Cemal Ercan’ı kaybettik
Bahçelievler Ortaokulu Müdürlüğü’nden emekli, İzmir’de yaşayan Cemal Ercan (77), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sabah kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 13.06.2022, 18:54
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Emekli öğretmen Nurcan Ercan’ın eşi, Serdar Ercan’ın babası olan Cemal Ercan’ın, 2.5 yıl önce beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Cemal Ercan’ın cenazesi, ikindi namazından sonra İzmir Ayrancılar Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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