Eğitimci Çelikcan hayatını kaybetti
Çorum eğitim camiasının tanınmış isimlerinden, Kuşsaray Köyü’nün eğitim çınarlarından emekli öğretmen Hasan Hüseyin Çelikcan yaşamını yitirdi.
Güncel 22.07.2022, 10:22
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Merhumun cenazesi bugün hastaneden alınarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ne nakledilecek.
23 Temmuz Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından da merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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