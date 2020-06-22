“Eğitim ve sağlık hakkı bütün öğrencilerimiz için önemlidir”

LGS’nin bir gün içinde yapıldığını ancak sonuçlarının öğrencilerin tüm yaşantılarını etkilediğini belirten Beyaz, “O nedenle günlerdir MEB’i ve siyasi iktidarı pek çok konuda uyarıyor, ısrarla düşüncelerimizi, eleştirilerimizi ve önerilerimizi ifade etmeye çalışıyoruz.

Siyasi iktidarın ve kabinenin bu sınavdan sorumlu bakanlığı olarak MEB’in bu süreci yürütürken en önemli eksikliği her türlü iş birliğine kapalı olması ve ifade edilen düşünce, öneri ve eleştirileri dikkate almaması olmuştur.

Eğitim Sen, salgının başladığı ilk günden bu yana sürecin, sendikalar başta olmak üzere, tüm toplumsal kesimlerle birlikte yürütülmesi önerisinde bulunmuş ancak MEB anlaşılmaz bir şekilde bu öneriye olumlu karşılık vermemiştir. Bu nedenle de yaşanan pek çok sorunun öngörülemediği anlaşılmaktadır” dedi.

Alınan önlemlerin sadece okul içi ile sınırlı olmasının ciddi sorunlara neden olduğunu bildiren Beyaz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ailelerin öğrencilerle beraber okula gelmesi okul önlerinde kalabalıkların oluşmasına ve fiziksel mesafenin kaybolmasına neden olmuştur. Umuyoruz ki yaşananlar nedeniyle bir sağlık sorunu oluşmaz. LGS’de yaşanan sorunların YKS için mutlaka göz önüne alınması ve önlemlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi kararı bazı açılardan olumlu olsa da, oturum aralarında fiziki mesafenin kaybolmasına neden olmuştur. Sendikamıza ulaşan bilgiler oturum aralarında kontrolün sağlanmasında güçlük yaşandığına dairdir.

Sınavlarda kullanılan bina ve salon sayısının artırılmasına rağmen, öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesinden dolayı, şehir merkezlerinde sınav salonlarında 20 öğrencinin bulunduğu gözlenmiştir. 20 öğrencinin bulunduğu bir derslikte fiziki mesafe sağlamak mümkün değildir.

Hastanelerde tedavi gören öğrencilerin ambulanslarla okullara getirilerek sınava alınması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Öğrencilerin eğitim ve sağlık hakkı açısından bu durumu eleştiriyoruz.

Eğitim ve sağlık hakkı bütün öğrencilerimiz için önemlidir. Öğrencilerle birlikte gelerek sınav merkezleri bölgesinde yoğunlaşan öğrenci velileri ve bazı okul önlerinde sınav sonrasında öğrencilerin yoğunlaşması sosyal mesafe konusunda duyarlı olunmamasından kaynaklı bulaş riskinin artabileceği endişelerini yoğunlaştırmıştır.” (Haber Merkezi)