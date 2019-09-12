“Eğitim ve öğretim yılı sorunlarla başladı”

CHP Çorum İl Eğitim Sekreteri Aslan Kaya, yeni eğitim ve öğretil yılının sorunlarla başladığını söyledi

Öğretim yılının yeni oluğunu ama yaşanan sorunların hep eski olduğunu kaydeden Kaya, “İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, adresi tutmayan okullara kayıt için yapılan, akla hayale gelmeyen girişimler, kime ödendiği belli olmayan paralar, ‘kayıtta kesinlikle bağış alınamaz’ açıklamasına karşın adres tutsa bile istenen bağışlar, istediği liseye kayıt yaptıramayınca imam hatip liselerine kayıt için zorlanan öğrenciler, özel liselere ya da açık öğretime giden öğrenciler, taşımalı eğitimin yarattığı sorunlar. Bir türlü öğretilemeyen yabancı dil, hep ihmal edilen felsefe, sosyoloji, psikoloji dersleri” dedi.

Eğitim-Sen’in araştırmasına göre sadece son 5 yılda açık öğretime giden öğrenci sayısının yüzde 65 artarak 1,5 milyonun üzerine çıktığını anlatan Kaya, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bir yılı aşkın süredir etkisini hissettiren ekonomik krizin de etkisiyle, zorunlu okul ihtiyaçlarının fiyatlarında son bir yıl içinde yüzde 15 ile yüzde 35 arasında artış meydana geldi.

2019-2020 öğretim yılı itibarıyla çocuk kitapları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.90, test kitabı yüzde 16.30, okul çantası yüzde 18.20, diğer kırtasiye malzemeleri yüzde 30,51, resim boyaları yüzde 33,11, okul defteri yüzde 33,73, kalem fiyatları ise yüzde 34,75 oranında arttı.

Özel ilköğretim (ilkokul+ortaokul) sayısı 4+4+4 öncesine göre yüzde 375; öğrenci sayısı ise yüzde 95 arttı. Özel lise sayısı 4+4+4 öncesine göre yüzde 340, özel liseye giden öğrenci sayısı ise yüzde 400 arttı. Özel mesleki ve teknik lise sayısı 4+4+4 öncesine göre yüzde 850, öğrenci sayısı ise yüzde 250 arttı.

2019- 2020 öğretim yılında yüz binlerce öğrenci, 4 gün organize sanayi bölgelerinde çalıştırılıp yalnızca 1 gün okulda eğitim görebilecek. Hatta son yayınlanan yönetmelik ile haftada 1 gün okulda görülecek eğitimin akşam veya hafta sonu da olabileceğinin belirtilmesi ile öğrenciler 13 yaşından itibaren bakanlık eliyle ‘çocuk işçi’ olarak çalıştırılacak.”

“DİNİ VAKIF VE DERNEKLERİN MEB İLE İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR”

“2019 LGS verilerine bakıldığında okulların yüzde 56’sı imam hatipler ve meslek liselerinden, 2019’da sınavla öğrenci alacak okul sayısı 1526 okulun 855’i Anadolu imam hatip ve meslek liselerinden oluştuğundan yüz binlerce öğrenci, birincil tercihi olmayan okul türlerine yerleştirildi veya örgün eğitim dışına çıkarıldı.

Merkez ve taşra teşkilatlarında 2018 sonu itibariyle 31 bin 355 yardımcı hizmetlinin görev yaptığını açıklandı. Türkiye’de 54 bin 732 devlet okulu olduğu dikkate alındığında, neredeyse her 2 okula 1 hizmetlinin düştüğü görülüyor.

Eğitim İş Sendikası’nın hazırladığı raporda da, 4+4+4 düzenlemesi ile birlikte 2012-2013 öğretim yılından itibaren çok sayıda köy okulunun kapatıldığı ve taşımalı eğitim uygulamalarının yaygınlaştırıldığı hatırlatıldı.

Eğitimlerine devam etmek için yerleşim yerlerine en yakın ilçelere giden öğrenciler, Aladağ’da olduğu gibi devlete ait yurt olmadığı için yine cemaat ve tarikatların yurtlarına yönlendirilecektir. Taşımalı eğitim sisteminde özellikle kız çocukları mağduriyet yaşamakta ve eğitimden kopmaktadırlar.

Özellikle ilköğretim ve lise çağındaki çocuklarımız devletin bizzat hizmet verdiği yurtlarda barınma ihtiyacını karşılamalı, hiçbir suretle özel teşebbüs, dernek, vakıf faaliyetine izin verilmemelidir.”

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD); en son 2015 yılında “Fen, Matematik ve Okuma becerileri gibi” alanlarda yaptığı sınavda (PİSA) öğrencilerimizin durumu gerçekten içler acısıdır. Çocuklarımız fen bilimlerinde 52, matematikte 49, okuma becerilerinde 50. sırada yer aldı katılan ülkeler arasında.

4+4+4 sistemine geçildikten sonra, ilkokul düzeyinde % 98,67 den % 91,92 e, ortaokul düzeyinde % 98,67 den % 91,92 e geriledi.

2019 “Yüksek Öğretim Kurumları” sınavı raporunda yer alan bilgiler de eğitimde içler acısı durumu ortaya koyuyor. Toplam 2 milyon 390 bin 491 öğrencimizin üniversite sınavlarına girdiği bu yılda;

419 bin öğrenci coğrafyadan, 437 bin 455 öğrenci tarihten, 307 bin 712 öğrenci matematikten, 1 milyon 163 bin 813 öğrenci kimyadan, 1 milyon 447 bin 782 öğrenci biyolojiden tek bir soruyu dahi doğru cevaplayamamıştır.” (Haber Merkezi)