“Eğitim ve bilimin ışığında aydınlık bir Türkiye için…”

CHP, Türkiye’nin aydınlık yarınları için “İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı" düzenledi. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın önderliğinde ilimizde düzenlenen eğitim çalıştayında belirlenen sorunlar, talepler ve öneriler, dosya halinde CHP Genel Merkezi’ne sunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, il eğitim sekreterleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin genel başkanları, eğitimciler ve öğrencilerin de katılımlarıyla Lale Karabıyık ve Yıldırım Kaya öncülüğünde Türkiye’nin aydınlık yarınları için düzenlenen “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eğitim Hakkı Çalıştayı” katılımcılara Kılıçdaroğlu’nun seslenmesi ile başladı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, çalıştay ile ilgili yaptığı açıklamada “Ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünü şiar edinerek, ülkemizi içine düştüğü yoksulluk ve dışa bağımlılıktan kurtaracak iktisadi kalkınmanın lokomotifi olacak eğitim politikalarımızı hep birlikte belirledik” diye konuştu.

Eğitimde yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla hem geçtiğimiz haftalarda tüm illerde daha sonra ise genel merkez bünyesinde çalıştaylar düzenleyen CHP son olarak Ankara'da bölge bölge çalıştaylar da gerçekleştirdi. CHP İl Başkanı Tahtasız, eğitimin sorunları ile ilgili hazırladıkları raporu Ankara’daki çalıştayda Genel Merkez temsilcilerine iletti.

Çalıştay kapsamında Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ile bazı il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri de Ankara’ya bir dizi toplantı ve ziyaretlere katıldı.

“Eğitimde fırsat eşitliği”, “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi”, “öğretmenlerin mesleki gelişimi”, “yerelde yaşanan eğitim sorunları” gibi konuların yanı sıra eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarının ele alındığı Çalıştay’ın ardından Genel Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları yöneticileri ve parti kurmaylarını ziyaret eden Çorum heyeti karşılıklı istişareler de bulundu.



(Haber Merkezi)

