Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Kurucu Yönetim Kurulu oluştu

Kısa adı Eğitim Gücü Sen olan Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası’nın Çorum İl Yönetimi, Ahmet Ölçer başkanlığında, Prof.Dr. Muammer Cengil (İl Genel Sekreteri), Filiz Obuz (İl Örgütlenme Sekreteri), Banu Özdil Yücel (İl Eğitim Sekreteri) ve Nesrin Deniz’den (İl Basın-Yayın Sekreteri) oluşturuldu.

Merkezi Ankara’da bulunan sendikanın 50’ye yakın ilde örgütlenmesini tamamladığını belirten Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, politikanın dışında durduklarını, ama Anayasa’nın ilk 4 maddesini taviz verilemeyecek temel değerler olarak gördüklerini ifade ederek, “Eğitim Gücü Sen vatanın bölünmezliğini, devletin bütünlüğünü savunur. Eğitim çalışanlarını bir bütün olarak görür. Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarına karşı sorun odaklı değil çözüm odaklıdır.” dedi. (Haber Merkezi)

