“Eğitim sisteminde Köy Enstitüleri modeli örnek alınmalı”

Tahtasız, Köy Enstitülerinin çağdaş bir medeniyet hedefiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde aydınlanma hamlesinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Anadolu aydınlanmasının öncüsü olan ve sorgulayan, araştıran, eleştiren bir nesil yetiştiren Köy Enstitüleri, bugün geldiğimiz noktada en çok ihtiyaç duyduğumuz kurumların başında geliyor. Özellikle yapboz tahtasına dönüştürülen eğitim sistemimizin Köy Enstitüleri örnek alınıp, günün koşullarına göre güncellenerek yapılandırılması gerekmektedir” dedi.

EĞİTİMDE NİTELİK VE KALİTE ARTIRILMALIDIR

Köy Enstitülerinden mezun olanların tarım faaliyetlerinden elektrik bakım-onarımına, sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede nitelikli eğitim aldığını, ancak günümüz eğitim sisteminin ise niteliğinin düştüğünü, bir elektrik ampulünü takamayan, bir dilekçe yazamayan, tarımdan anlamayan bir nesil yetiştiğini üzülerek gördüklerini bildiren Tahtasız, eğitimde kalite ve niteliğin artırılması için Köy Enstitüsü modelinin günümüz koşullarına göre uyarlanabileceğini söyledi.

Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet tarihinde eğitim seferberliğinin simgesi olmuş Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün örnek alınması gerektiğini kaydeden Tahtasız, "Ülkemizde yaşanan tüm sorunların temelinde eğitim sorunu olduğunu vurgulamak gerek. Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların temelinde de eğitim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel’in başlattığı seferberliği ve köylerde yurttaşlarımızın donatıldığı eğitim sayesinde ürettiklerini unutmamak gerek. Tarımdan sağlığa, spordan sanata her türlü eğitim dalında yetiştirilmiş bireyler. Kendi kendine yeten ve geleceğe ışık saçan bireyler yetişiyordu o zamanlar. Bugün geldiğimiz duruma bakınca Köy Enstitülerinde verilen eğitim modelinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

KÖY ENSTİTÜLERİ, ANADOLU AYDINLANMASININ ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

Mehmet Tahtasız, “Eğer bu enstitüler devam etseydi, ülkemiz bugün dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışıyor olacaktı. Bu okullar tarım ağırlıklı olan ülkemizi kalkındıracak bir sistemdi. Üretimle eğitimin birlikte yürütüldüğü bu sistem Anadolu aydınlanmasını ve kalkınmasını sağlayacaktı. Ancak bu okullar 1954 yılında tümden kapatılmıştır” ifadesini kullandı.

Tahtasız, ulusal kurtuluş mücadelesinin ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan devrimlerin Türkiye’yi döneminin en çağdaş, ileri toplumlardan biri haline getirdiğine işaret etti. 17 Nisan 1940’ta yaşamın her alanında köyden kente doğru kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan köy enstitülerinin, Anadolu aydınlanmasının öncülüğünü yaptığını ifade eden Tahtasız, köy enstitülerinin Cumhuriyet tarihinin en özgün eğitim modeli olduğunu vurguladı.

Tahtasız, “uygulanmakta olan ve sorgulamayıp itaat etmeyi öğreten, ezberciliğe dayalı eğitim sistemimizin yol açtığı toplumsal sorunlar dikkate alındığında Köy Enstitülerinin çağının çok ilerisinde bir anlayışa sahip olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Köy Enstitülerinin kurulmasına öncülük eden Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç başta olmak üzere Cumhuriyetin aydınlık yüzlü yöneticilerini rahmetle, minnetle anıyor, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)