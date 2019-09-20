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“Eğitim sistemi istenilen düzeye gelmedi”

Saadet Partisi İl Yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu, Eğitim Başkanı Mehmet Durmaz, İl Başkan Yardımcısı Kemal Kurt ,Mustafa Kılıçlı ve Emrah Öztekin katıldı.

“Eğitim sistemi istenilen düzeye gelmedi”

Saadet Partisi İl Yönetimi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu, Eğitim Başkanı Mehmet Durmaz, İl Başkan Yardımcısı Kemal Kurt ,Mustafa Kılıçlı ve Emrah Öztekin katıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 21:57
“Eğitim sistemi istenilen düzeye gelmedi”

Eğitim hakkında sohbet edilirken İl Başkanı Faruk Cıdık eğitim sistemindeki problemlere değinerek, “Ülkemizdeki eğitim sistemi bir türlü istenilen düzeye gelmedi, biz bundan kaygı duyuyoruz. Ahlaki değerleri önceleyen bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Aynı zamanda insanların kişisel yeteneklerini ortaya çıkartan ve rehberliği bu yönde yaparak geç kalınmadan herkesin yeteneğine uygun bir şekilde yönlendirildiği, yetiştirildiği bir eğitim sistemi olmalıdır” diyerek çözüm önerilerini sundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyaret hediyeleşmelerle sona erdi. (Haber Merkezi)

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