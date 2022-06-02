Eğitim-Sen’in konseri bugün
Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin düzenlediği “Haziran Kültür Sanat Etkinlikleri” devam ediyor. Geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerde ilk olarak 19 Mayıs tarihinde “Sevgili Doktor” adlı tiyatro oyunu gösterimi yapılmıştı. Etkinlikler, Eğitim Sen müzik topluluğunun konserleri ile sürdürülüyor. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda 2 gün yapılacak olan konserin ilki bugün saat 20.00’de, ikincisi yarın saat 20.00’de gerçekleşecek. (Haber Merkezi)
Güncel 02.06.2022, 01:43
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