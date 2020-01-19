Eğitim-Sen’in 25. yılına konserli kutlama

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi sendikanın 25. kuruluş yıldönümünü düzenlediği bir geceyle büyük bir coşkuyla kutladı.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından organize edilen 25. kuruluş yıldönümü gecesi geçtiğimiz Cuma akşamı Altınkaya Arena’da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çok sayıda sendika üyesinin katıldığı yemekte CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Eğitim-Sen Genel Merkez MYK Üyesi İsmail Sağdıç, Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Ahmet Özdel, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, CHP İl, İlçe yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri okul müdürleri, eğitimciler ile aileleri hazır bulundu.

Eğitim-Sen’in 25 yılının anlatıldığı slayt gösterisinin izlenmesiyle başlayan gecede Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül ve MYK Üyesi İsmail Sağdıç birer konuşma yaparak bilimsel laik demokratik kamusal ve parasız eğitim mücadelesinin yılmadan süreceğini dile getirdiler.

“TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ EĞİTİM-SEN’DİR”

“Nazım’ın dediği gibi “Güneşin sofrasında dostların arasındayız.” Güneş ve güzel günlere olan inancımızı umudumuzu hiç yitirmedik” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Gül, Türkiye’de 108 yıllık bir geçmişi olan öğretmen sendikal hareketinin devamı olduklarını, 23 Ocak 1995 tarihinden bu yana onurla, kararlılıkla ve inatla çağdaş aydınlık Türkiye için yollarına devam ettiklerini söyledi.

Her türlü hukuksuzluk ve baskılara rağmen çeyrek asırdır yollarına devam etmenin kolay olmadığını dile getiren Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül; “Eğitim Sen okulların vakıf ve dernekler vasıtasıyla cemaatler tarafından kuşatıldığı, eğitimin dinselleştirilmeye çalışıldığı, yurtlarda körpecik bedenlerin istismar edildiği, sınıf ayrımcılığını teşvik eden özel okulların yaygınlaştığı bir dönemde bilimsel parasız kamusal eğitim talebimiz devam edecektir. Eğitim Sen demokrasi hukuk ve adalet talebinde inat eden bir örgüttür. Kısacası Eğitim-Sen bilimsel, eşit, özgür, laik ve demokratik Türkiye’nin aydınlık yüzüdür” diye konuştu.

“DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Geceye katılan Eğitim-Sen üyelerine, konuklara ve geceyi düzenleyen sendika yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan ve kökü 110 yıllık bir geçmişe dayanan bir örgüt olduklarını, demokrasi, özgürlük ve laiklik mücadelesi vermeyi sürdürdüklerini ifade eden MYK Üyesi İsmail Sağdıç ise AK Parti iktidarının 17 yıldır ülkenin üzerine bir karabasan gibi çöktüğünü söyledi.

Baskılarla sinmeyeceklerini vurgulayan Sağdıç; “Bugüne kadar bilimsel, laik, parasız kamusal anadilde eğitim mücadelesinde her zaman Eğitim-Sen vardı, bundan sonra da olacaktır. Bu ülkede barışa demokrasiye özgürlüğe ve emeğin haklarına karşı bir mücadele varsa bunun önemli bir parçası Eğitim-Sen’dir. Bu mücadeleyi hep beraber daha yukarı taşıyacağız. Yeniden bu topraklarda barışı demokrasiyi özgürlüğü emeğin haklarını egemen kılmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Gecede konuşmaların ardından bu yıl emekliye ayrılan üyelere plaket, yeni üyelere de rozet takıldı.

OGUZ AKSAÇ COŞTURDU

Eğitim-Sen üyesi öğretmenler Efe Özkeskin, İbrahim Çelikcan, Zeynel Demir, Dinçer Şimşek ve Ali Bektaş’tan oluşan Grup Günekaban’ın şarkıları ile eğlenen konuklar son olarak ise Anadolu Rock Müziği’nin önemli temsilcisi Oğuz Aksaç’ın konseri ile geç saatlere kadar eğlendi. Konukların yoğun ilgi gösterdiği konserde, ünlü sanatçı Oğuz Aksaç, birbirinden farklı türkü ve şarkıları seslendirdi. Aksaç’a vatandaşlar da zaman zaman eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. İki saate yakın sahnede kalan Aksaç, farklı yorumlarıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Konuklar Oğuz Aksaç’ın şarkı ve türküleri eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

(Volkan SINAYUÇ)