Eğitim Sen’e 26. yıl kutlama ziyareti

CHP Kadın Kolları Karadeniz Sorumlusu ve MYK Üyesi Aliye Ersever, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Eğitim Sen Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek, sendikanın 26. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve şube yöneticileri; nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür ettiler.

Ziyarette CHP Merkez İlçe Sekreteri Kemal Kılıç, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Seher Bayıral ve İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek de hazır bulundu. (Haber Merkezi)