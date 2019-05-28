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Eğitim-Sen’den türkü dolu gece

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) geleneksel hale getirdiği bahar konserlerinin ilki, önceki gün gerçekleştirildi.

Eğitim-Sen’den türkü dolu gece

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) geleneksel hale getirdiği bahar konserlerinin ilki, önceki gün gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:20
Eğitim-Sen’den türkü dolu gece

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen ve ilginin bir hayli yoğun olduğu konserde bir açış konuşması yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, bilimsel, laik ve kamusal eğitimin yıllarda ciddi bir kuşatma altına alındığını belirterek, “Bu mücadeleyi her türlü baskıya rağmen yürütmeye çalışıyoruz. Bunu yürütürken de siz değerli halkımızla birlikte yapıyoruz. Kendi başımıza başarmamız mümkün değil. Bu anlamda zaman zaman halkımızla bütünleşmemiz için bu tip kültürel etkinliklerimiz oluyor. Bu akşam da aylardın Eğitim-Sen Halk Müziği Topluluğu’ndan arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir türkü gecesi hazırlandı. Sevda kokan, mücadele kokan, kültür kokan bu gecede bütün baskılara rağmen türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Aydınlık Türkiye mücadelesini devam ettireceğiz. Güzel ve güneşli günlere olan umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

Gül’ün konuşmasının ardından Eğitim-Sen Halk Müziği Topluluğu, birbirinden güzel türküleri büyük bir ustalıkla seslendirdi. Viyola-davulda Cansu Hardal’ın, kavalda Cevahir Sarıkaya’nın, bağlama-klavyede Dinçer Şimşek’in, bağlamada Emre Özkeskin’in, elektro-gitarda İbrahim Çelikcan’ın, bağlamada Rıza Aydın’ın, kemanda Serkan İşçi’nin, ritimde Taner Kalender’in ve çelloda Zeynel Demir’in görev aldığı konserde; Anıl Doğan, Aslı Uçar, Ayten Atay, Canan Şahin, Cansu Hardal, Çiğdem Kocabıyık, Dilber Çolak, Dinçer Şimşek, Gül Mehtap Çakır, Gürsel Menekşe, İbrahim Çelikcan, Kenan Sırma, Mustafa Bektaş, Özlem Ceyhuni, Pınar Erol, Rahşan Bektaş, Serap Topal, Yeliz Özumar, Yeşim Demirörs, Zehra Alıcı ve Zeynel Demir, solist olarak sahneye çıktı.

(Taner ŞİMŞEK)

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