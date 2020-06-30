Eğitim-Sen’den Milli Eğitim ziyareti
Eğitim-Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’yı ziyaret etti.
Güncel 30.06.2020, 19:24
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Çorum’da yaşanan eğitim sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Eğitim-Sen’in yapmış olduğu anket sonuçları, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve sendikanın değerlendirmesi iletildi.
Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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