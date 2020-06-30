Eğitim-Sen’den Milli Eğitim ziyareti

Çorum’da yaşanan eğitim sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Eğitim-Sen’in yapmış olduğu anket sonuçları, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ve sendikanın değerlendirmesi iletildi.

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)