Eğitim Sen’den “Haziran şiir günleri” etkinliği

Etkinlikle ilgili bilgi veren Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreter Bülent Olgun, her yıl Haziran ayında gelenekselleştirdikleri Haziran şiir günleri etkinliğinin bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarını gözeterek zor koşullara rağmen gerçekleştirdiklerin ifade etti.



“Hepimizin bildiği gibi Haziran ayı demek Nazım demek, Ahmet Arif demek, Orhan Kemal demek, Kazım Koyuncu demek ve hepimizi tek yürek olarak buluşturan doğaya, insana dair en güzel sözlerin söylendiği ve direnişin sergilendiği Gezi demek. Gezi direnişinde yitirdiğimiz canlarımız demek” diyen Bülent Olgun, açıklamasında şunları söyledi:

“Eğitimsen Çorum Şubesi olarak her yıl Haziran ayında gelenekselleştirdiğimiz Haziran şiir günleri etkinliğimizi bu yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, sosyal mesafe kurallarını gözeterek zor koşullara rağmen gerçekleştirdik.

Bu süreçte Kültür-Sanat topluluğumuzda bulunan değerli üyelerimiz ve Şube Yürütme Kurulumuz özverili çalışmalarda bulundular. Sendikamıza ait sosyal medya hesaplarımız üzerinden etkinliklerimizi canlı olarak dostlarımızla buluşturduk."

(Haber Merkezi)