Eğitim-Sen’den “Haziran Şiir Günleri” etkinliği

Covid-19 salgını nedeniyle, sosyal mesafe kuralları gözetilerek zor koşullara rağmen gerçekleştirilen etkinlik, sosyal medya üzerinden ilgiyle takip edildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Eğitim Sen Şube Eğitim Sekreteri Bülent Olgun, Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak geleneksel hale getirdikleri Haziran ayı kültür günleri iki yıldır salgının gölgesinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

“Her yıl Haziran ayında demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz şairlerimizi, yazarlarımızı ve Gezi direnişinde kaybettiğimiz canlarımızı unutturmamak için, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” diyen Olgun, etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hepimizin bildiği gibi Haziran ayı demek Nazım Hikmet demek, Ahmet Arif demek, Orhan Kemal demek, Kazım Koyuncu demek ve hepimizi tek yürek olarak buluşturan doğaya, insana dair en güzel sözlerin söylendiği ve direnişin sergilendiği Gezi demek. Gezi direnişinde yitirdiğimiz canlarımız demek. Tüm Anadolu halklarının yaşamlarını, acılarını, yokluklarını ve yoksulluklarını ta yüreğinde hissederek şiirleri, şarkıları ve muhteşem eserleri ile ileriki nesillere aktaran bütün sanatçılarımızı da bu vesile ile andık.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak her yıl Haziran ayında gelenekselleştirdiğimiz Haziran şiir günlerini, kültür-sanat topluluğumuzda bulunan değerli müzisyen üyelerimiz ve Şube Yürütme Kurulu’nda bulunan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda bu yılda başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Sendikamıza ait sosyal medya hesaplarımız üzerinden bu etkinliklerimizi canlı yayın ve videolarımız ile dostlarımızla buluşturduk.

Bu süreçte her türlü katkıyı sunan ve etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren dostlarımız ve üyelerimize de Çorum Eğitimsen Şubesi Yürütme Kurulu adına teşekkür ederim.” (Haber Merkezi)

