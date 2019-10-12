Eğitim-Sen’den “eğitimde yaşanan değişim mi, illüzyon mu?” paneli

Konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın katılacağı panelle ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, “Çağdaş, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’nin yolunun eğitime verilen önem ve eğitimin niteliği ile doğrudan bağlantılı olduğu evrensel bir gerçekliktir.

Yıllardır ülkemizde en çok değişiklik yapılan alanların başında eğitim gelmektedir. En son 2012’de 4+4+4 düzenlemesiyle eğitim içinden çıkılamaz bir kaosa sürüklenmiştir. Hızlı bir şekilde eğitimin piyasalaştığı, laiklik ve bilimsellikten uzaklaştığına tanık oluyoruz. Hükümetin sürekli gerçekleştirdiği yapısal değişiklikler, bakan değişiklikleri, liyakattan uzak yönetici görevlendirmeleri ülkemiz eğitimini büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya bırakmıştır.

Yeni devlet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevine oldukça iddialı başlamıştı. Son zamanlarda eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayacak düzenlemeler birbiri ardına yapılıyor. Bir taraftan da Vakıflarla protokoller imzalanarak bakanlık görevlerini vakıflara, diyanet devrediyor. Toplumda bakanlığın gerçekte ne yapmaya çalıştığı konusunda büyük kafa karışıklığı var. Öğrenciler, veliler, öğretmenler mağduriyet yaşıyor. Biz de çalışma alanı eğitim olan ve ülkemizin geleceği için iddiaları, idealleri olan bir sendika olarak Çorum’da bu konuyu değerlendirecek bir panel düzenliyoruz” dedi.

Gül, Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan’ın moderatörlüğünü yapacağı panelin yarın saat 13.30’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)