Eğitim Sen’de görev değişimi

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Senelerdir eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik haklarımıza yönelik saldırılar planlı olarak artmakta, çocuklarımızın geleceği piyasanın doymak bilmeyen ihtiyaçlarına kurban edilmektedir. Pandemi sürecinde yaşadığımız sorunlar ise katlanarak artmaktadır. Bu anlamda Eğitim Sen’e düşen görev saldırılara karşı emeğin ortak taleplerini gündemleştirip örgütlemektir.

Eğitim Sen geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Şube yürütme kurulu olarak tayini çıkan arkadaşımız Bülent Olgun’a 1.5 yıllık görev sürecinde şube faaliyetlerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunar, Eğitim Sen Çorum Şube Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreterliğine getirilen arkadaşımız Ahmet Önemli’ye yeni görevinde başarılar dileriz” denildi. (Haber Merkezi)

