Eğitim Sen: “Yüz yüze eğitim ertelensin, aşı yaygınlaşsın”

Eğitim Sen Çorum Şubesi, sendika önünde yaptığı basın açıklamasında “Yüz yüze eğitim ertelensin, aşı yaygınlaşsın, tüm tedbirler alınsın” dedi. Açıklamayı Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz okudu.

Beyaz açıklamasında, “Pandeminin ülkemizde görülmesinin üzerinden geçen bir yılı aşkın süreye rağmen siyasal iktidar alınması gereken önlemleri almamış, geniş emekçi kesimleri salgının pençesinde yaşamaya mecbur bırakmıştır. Eğitimde ise alınmayan önlemler nedeniyle var olan eşitsizlikler artmış, sendikamız yüz yüze eğitim için alınması gerekli tedbirleri ısrarla belirtmesine rağmen, siyasal iktidar ve bakanlık tarafından dikkate alınmamıştır. Alınmayan önlemlere rağmen, ilk olarak 15 Şubat’ta köy okullarında, daha sonra 2 Mart’ta diğer bütün bölgelerde başlayan yüz yüze eğitimin çok riskli bir sürece dönüşmesine yol açmıştır. Bu süre zarfında 17 eğitim emekçisi arkadaşımız hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.



“UZAKTAN VE YÜZYÜZE EĞİTİM KAOSA DÖNDÜ”

“Artan vaka sayılarına, yaşanan ölümlere rağmen alınmayan önlemlere artık yeter, diyoruz” diyen Beyaz, şöyle devam etti:

“İktidar, salgın yönetiminde geniş emekçi kesimleri ölüme terk etmek dışında bir seçenek sunmamıştır. Pandeminin yönetilmesi sürecinde bütün toplum kesimleri mağdur edilmiş, eğitim sürecinden yararlanmak isteyenler, hizmet üreten, biz eğitim emekçileri, yok sayılmıştır. Uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçleri tam bir kaosa dönüşmüştür. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı tarafımızca çokça belirtilmiş olmasına rağmen, bakanlık uzaktan eğitimin salgın sonrası devam edecek bir uygulama olacağını şimdiden dillendirmektedir. Oysa uzaktan eğitimin yaşanan eşitsizlikleri derinleştirdiği ve okulların kapalı kalma süresinin uzamasının okul terki başta olmak üzere çeşitli sorunlara neden olduğunu uzunca bir süredir ifade etmekteyiz. Eğitim Sen şubeleri olarak yüz yüze eğitimin yaşamsal olduğunu ifade etmeye, gerek şartların oluşturulması için mücadelemize devam edeceğiz.”

“TESLİM OLMAYACAĞIZ”

“Pandemi sürecinde eğitim politikalarını doğru yürütebilmek için demokratik mekanizmalar oluşturmak yerine, otoriter ve anti-demokratik bir süreç işletilerek, sürekli kararlar değiştirilerek, eğitim süreci içinden çıkılmaz bir hale sürüklenmiştir” diyen Beyaz, “Aşı ve diğer tüm tedbirler alınarak yüz yüze eğitime başlanmasına, tedbirler alındıkça hangi kademeler de başlanması gerektiğine, sınavların iptaline, sağlıklı ulaşımın sağlanmasına dair yapılan önerilerin hiçbiri, iktidarın ve bakanlığın gündemine girmemiştir” ifadelerini kullandı.

Beyaz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu dönemde ülkede en küçük demokratik hak arama ve basın açıklaması yapmanın önüne sürekli engel çıkaran siyasal iktidar, pandemiyi kendileri için ayrıcalıklı hale getirirken, önlemler hiçe sayılmış, kendileri dışındaki tüm kesimlere baskı aracı olarak kullanmayı adeta görev saymıştır. Pandeminin geniş toplum kesimlerinin hak arama mücadelesine engel oluşturma çabalarına teslim olmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Yüz yüze eğitimin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler açısından eğitim-öğretim ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması gerekmektedir. Bu güven duygusu onların eğitim ortamlarındaki psikolojik ve duygusal yeterlilikleri için önemlidir.”

“BU NOKTAYA GELİNMESİNDE

PAYI OLAN HERKES İSTİFA ETMELİ”

Tüm toplumun sağlığı tehdit altındayken, sağlık örgütleri ve bilim insanlarının 28 günlük kapanmayı önerdiğini hatırlatan Beyaz, “Her şey yolundaymış gibi hareket eden MEB’in yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli şekilde devamını sağlayacak iradesinin olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Eğitim emekçilerinin aşıları yapılmadan futbolcuların aşıda öncelikli olması meseleye yaklaşımın özetidir. Bugün pandeminin bu noktaya gelmesinde payı olan herkes bulunduğu koltuktan istifa etmeli, topluma karşı işlenen suçtan yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı. (Nurdan AKBAŞ)