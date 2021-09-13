Eğitim Sen Şube Temsilciler Meclisi kahvaltıda buluştu

Cumartesi sabahı hukukçu ve akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirdikleri kahvaltıda sene başı şube meclisinin toplandığını belirten Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Yapılan toplantıda TİS süreci, kamu emekçilerinin örgütlenme sorunları, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ile ilgili izlenecek yöntemler tartışıldı. Çalışmalarda görev alacak komisyonların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapıldı” dedi. (Haber Merkezi)

