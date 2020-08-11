Eğitim-sen salgını tartışmaya açıyor

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Kovid-19 salgınının dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşmaya devam ederken, eğitim öğretim kurumlarının durumu ve okulların açılıp açılmayacağı tartışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığının okulların açılması ile ilgili kolektif bir tartışma sürdürdüğünü, karar alma süreçlerinde demokratik katılım mekanizmalarını işletmediğini anlattı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla eğitim emekçisini doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yürütülen tartışmaların bilimsel zeminden uzak devam ettiğini belirten Beyaz, MEB’in ve YÖK’ün bu kadar önemli bir konuda yapmadığını Eğitim Sen’in yapma kararı aldığını ifade etti. Eğitim Sen’in, bugün ve yarın ‘Kovid-19 Salgınında Gelinen Aşama ve Eğitim Kurumlarının (okullar ve yükseköğretim kurumları) Durumu’ konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenleyeceğini anlatan Beyaz, alanında uzman bilim insanları ve akademisyenlerle salgında gelinen aşama ve salgının seyri, halk sağlığı açısından değerlendirilecek, alandaki sağlık emekçileri, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve idari personel ile yükseköğretim kurumlarında çalışanların karşı karşıya olduğu risklerin farklı yönleriyle ele alınacağını belirtti.

12 Ağustos Çarşamba günü saat 13.30’da yapılacak ilk oturumda TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, TTB Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Kayıhan Pala ve SES Eş Başkanı İbrahim Kara ile kovid-19 salgınında gelinen son durumun halk sağlığı açısından ne anlama geldiğinin tartışılacağını anlatan Ali Ekber Beyaz, Saat 15.30’da başlayacak ikinci oturumda ise alanda görev yapan eğitim emekçileri, öğretmenler, eğitim yöneticileri, idari personel ile salgının sürdüğü koşullarda okulların açılıp açılmamasının nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağının tartışılacağını kaydetti. Yarın ise saat 13.00-15.30 arasında yapılacak üçüncü oturum ile yükseköğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrenciler açısından salgın koşullarında yüz yüze eğitimin ne kadar mümkün olduğunun tartışılacağını belirten Beyaz, aynı gün saat 16.00-19.00 arasında yapılacak dördüncü oturumda ise salgın döneminde kadın emekçilerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara dönük çözüm önerilerinin tartışılacağını dile getirdi.

Etkinlik sonucunda ortaya çıkacak sonuç ve önerilerin, rapor haline getirilerek ilgili kurumların yanı sıra basın ve kamuoyu ile paylaşılacağını anlatan Beyaz, “Alınacak tüm kararlarda öncelik öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin, halkın sağlığı ve hakları olmalıdır. Siyasi iktidar ve karar alma durumunda olan ilgili kurumların, yapacağımız iki günlük çalışmanın ve bu çalışmanın sonuçlarını mutlaka dikkate alması gerekmektedir” dedi. (Haber Merkezi)