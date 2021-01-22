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Eğitim-Sen kuruluşunun 26. yıl dönümünü kutladı

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), kuruluşunun 26’ncı yıldönümünü kutladı.

Güncel 22.01.2021, 22:06
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Eğitim-Sen kuruluşunun 26. yıl dönümünü kutladı

Kovid-19 salgını nedeniyle bu seneki kutlama etkinliği “online” üzerinden gerçekleşti. Eğitim-Sen Çorum Şubesi üyelerinden oluşan Grup Günebakan’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiği konser, sendikanın sosyal medya sayfaları üzerinden ilgiyle dinlendi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz da yaptığı açıklamada, “Emek ve demokrasi mücadelesinin yol açıcısı kamu emekçilerinin sınıf mücadelesinin temel taşı Eğitim Sen 26. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Salgın nedeniyle emekçileri salonlara taşıyarak değil her evi salonlara dönüştürerek” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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