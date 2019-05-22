Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan Çorum’a geliyor

Aydoğan’ın Çorum gezisine ilişkin olarak bilgi veren Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, “Genel Başkanımız işyerleri ziyaretleri yaparak eğitim ve bilim emekçilerinin sorunları ve başta 3600 ek gösterge olmak üzere taleplerimiz, ortaöğretim yapılan son düzenleme, eğitimdeki dönüşüm ile ilgili çalışmalar yürüterek, ortak mücadele çağrısı yapacağız.

Tüm veli, öğretmen ve öğrencileri etkileyen eğitimdeki düzenlemelerin toplumun çıkarına olmadığı, eğitimdeki mevcut sorunları çözemediği gibi daha da artıracağı, niteliğini daha da düşüreceği, bilimsel, kamusal, parasız eğitimden uzaklaşan sistemin sorunlarının daha da derinleşeceği konusunda halka ulaşmak için basın toplantısı, radyo, televizyon gibi canlı yayınlar planladık.

Genel Başkan ayrıca şubemiz müzik topluluğu tarafından 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Halk Müziği konserinin ikinci gününde etkinliğimize katılacak.

Ayrıca 28 Mayıs Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyareti de gerçekleştireceğiz” dedi.

“HALK MÜZİĞİ KONSERİMİZE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

Eğitim Sen’in “Türkiye’nin aydınlık yüzü” olarak çalışma alanını özlük ve mali hakların kazanımı ile sınırlamayan eğitim hakkı, laik, bilimsel kamusal eğitimin yanında toplumun demokratik, kültürel ve sosyal gelişimi anlamında da çalışmalar yürüten bir sendika olduğunu kaydeden Gül, “Bu çerçevede her yıl tiyatro, konser, öğrencilere yönelik sanatsal çalışmalar vb. ile halkla bütünleşmekteyiz. Bu yıl sendikamız üyesi arkadaşlarımızın aylarca süren çalışmaları sonucu sunacakları, buram buram Türkiye, sevda, kardeşlik, barış kokan türkülerimizle bir arada olacağız. 27-28 Mayıs günü Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda saat 20.30’da iki gün gerçekleşecek konserimize tüm halkımızı bekleriz” dedi. (Haber Merkezi)