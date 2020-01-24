Eğitim Sen: “Gazeteciler ağır baskılarla karşı karşıya”

24 Ocak 1993’te, “karanlık güçler” tarafından vahşice katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden 27 yıl geçtiğinin ifade edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bu topraklarda hakikat arayışı tüm engellemelere, ödenen ağır bedellere rağmen bugüne kadar devam etti, bugünden sonra da devam edecektir. Ülkesini ve halkını aydınlatmaktan başka kaygısı olmayan başta bilim insanları, gazeteciler ve basın emekçileri halka sadece gerçekleri ve doğruları anlattıkları için, gerçeklerin öğrenilmesini istemeyenler tarafından sürekli hedef gösterilmiştir. Kimi zaman yazdıkları nedeniyle tutuklanarak hapse atılmış, kimi zaman iktidar güçleri ve yandaşları tarafından açık açık tehdit edilmiş, kimi zaman da tıpkı Uğur Mumcu gibi vahşice katledilmiştir.

İktidarların ülkenin gazetecilerini, yazarlarını, sanatçılarını, bilim insanları ve aydınlarını kendisi için tehdit olarak görmesi, her fırsatta hedef göstermesi, demokratik olmayan ülkelerde oldukça sık rastlanan bir durumdur. Türkiye’de özellikle son yıllarda düşüncelerini özgürce ifade edenler, emekten, demokrasiden, laiklikten, bilimden ve barıştan yana tutum alanlar iktidar güçleri tarafından hedef alınmakta, tehdit edilerek, gözaltına alınarak, tutuklanarak cezaevine konulmakta, emek ve demokrasi mücadelesi veren kamu emekçileri işlerinden ihraç edilmekte, en temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır.

Dünyada en fazla tutuklu gazetecinin olduğu Türkiye’nin, emeğin, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, bilimin ve barışın yanında saf tutan gazetecilerine, gerçek aydınlarına yönelik büyük bir hapishaneye dönüştürülmüş olması düşündürücüdür.

Geçmişte cinayetlerle, bombalı saldırılarla susturulmaya çalışılan gazetecilerin, aydınların ve bilim insanlarımızın bugün ağır baskılar ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya bırakılması, halkın gerçek ve doğru haber alma özgürlüğü üzerindeki yasakçı zihniyetin geldiği noktayı görmek açısından ibret vericidir. Son dönemde gazetecilere dönük saldırıların artmış olması ve bu saldırıların faillerine dönük caydırıcı hukuksal önlemler alınmamış olması gazetecileri her zamankinden çok korunaksız ve saldırıya açık hale getirmektedir.

Eğitim Sen olarak, karanlık güçlere karşı eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için mücadele eden, bu uğurda canını veren Uğur Mumcu’yu ve insanlığın ortak evrensel değerlerini savunduğu için katledilen bütün basın emekçilerini, bilim insanları ve aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.” (Haber Merkezi)