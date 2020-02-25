Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
114365
ALTIN
324.652
DOLAR
6.1305
STERLİN
7.9757
EURO
6.6634

Eğitim Sen'den CHP Merkez İlçe'ye kutlama ziyareti

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gūl, CHP Merkez İlçe Örgütü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eğitim Sen'den CHP Merkez İlçe'ye kutlama ziyareti

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gūl, CHP Merkez İlçe Örgütü’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

25 Şubat 2020 Salı 20:25
Eğitim Sen'den CHP Merkez İlçe'ye kutlama ziyareti

Eğitim Sen Şube yöneticileri Tuncay Solmaz, Nurcan Hasırcı Doğan ve Ali Ekber Beyaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Mustafa Gül, 26 Ocak'ta yapılan kongrede CHP Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Ulaş Tokgöz ve yönetimini kutladı.

Ulaş Tokgöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şube Başkanı Gül ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül ve Merkez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke de hazır bulundu. (Ömür SOYTEMİZ) �lında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21.8 ile Ağrı takip etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum’da popüler bebek isimleri “Zeynep” ve “Eymen”
Çorum’da popüler bebek isimleri “Zeynep” ve “Eymen”
Eğitim-Sen 11. Olağan Genel Kurulu’nu topluyor
Eğitim-Sen 11. Olağan Genel Kurulu’nu topluyor
Hüseyin Töremiş, son yolculuğuna uğurlandı
Hüseyin Töremiş, son yolculuğuna uğurlandı
“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”
“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”
Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da
Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da
Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı
Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim