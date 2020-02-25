Eğitim Sen'den CHP Merkez İlçe'ye kutlama ziyareti

Eğitim Sen Şube yöneticileri Tuncay Solmaz, Nurcan Hasırcı Doğan ve Ali Ekber Beyaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Mustafa Gül, 26 Ocak'ta yapılan kongrede CHP Merkez İlçe Başkanlığı’na seçilen Ulaş Tokgöz ve yönetimini kutladı.

Ulaş Tokgöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şube Başkanı Gül ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül ve Merkez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke de hazır bulundu. (Ömür SOYTEMİZ) �lında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21.8 ile Ağrı takip etti. (Haber Merkezi)