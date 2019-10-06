Eğitim-Sen, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladı

Eğitim-Sen Müzik Topluluğu’nun solo müzik dinletisi eşliğinde düzenlenen kokteylde konuşan Şube Başkanı Mustafa Gül, “Dünya Öğretmenler Günü’nün geçmişi, uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’nın alınmasına dayanmaktadır. Tüm dünya öğretmenleri için önemli olan bu tarihi karar, öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olmuştur. 5 Ekim, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, Türkiye’den sadece Eğitim Sen’in üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’ne üye yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanmaktadır” dedi.

Konuşmasının devamında öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Gül, Türkiye’de görev yapan eğitim ve bilim emekçilerinin OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda yer aldığını söyledi.

Öğretmenlerin yıllar boyunca büyük fedakârlıklara katlanarak çalışırken yaşadığı zorluklar ortadayken, çalışma ve yaşam koşulları ve mesleki saygınlıklarının da giderek kötüleştiğini kaydeden Gül, “Geçtiğimiz yıllar içinde öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ek olarak, mesleki saygınlıklarında da ciddi gerilemeler yaşanmıştır” dedi.

Yıllardır kamu istihdamında, özellikle eğitimde güvencesiz, esnek ve performansa dayalı istihdam politikalarını hayata geçirmek isteyen siyasi iktidarın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eğitimde mülakat sınavı ile alınan ‘sözleşmeli öğretmenlik’ uygulamasını başlattığını ve bugüne kadar 103 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığını belirten Gül, “Öğretmen istihdamında yaşanan güvencesizleştirme, öğretmenlerin özlük hakları ve çalışma koşulları arasında belirgin farklılıklar ve adaletsizlikler yaratmayı sürdürmektedir.

Nitelikli eğitimin nitelikli öğretmenle mümkün olduğu gerçeği ortadadır. Bu nedenle öğretmen yetiştirme ve kadrolu istihdam konusundan başlayarak, sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi için somut adımlar atılması bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve bilim emekçileri açısından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün klasik anlamda sadece ‘kutlanan’ bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin simgesi olan evrensel anlamda bir mücadele günü olduğunu vurgulayan Gül, “İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz koşullara, üyelerimizi ve sendikal faaliyetlerimizi baskı alıntına alma girişimlerine, iktidarın eğitime yönelik ırkçı, gerici ve dayatmacı politikalarına karşı örgütlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir” dedi.

Gül’ün konuşmasının ardından emekli olan sendika üyeleri Ertuğrul Penez, Hasan Ayhan Leblebici, Nesimi Eker, Ali İpek, Haydar Özer, Osman Bilgiç, Arap Çataroğlu, Mehmet Alıç, Ali Aydoğdu, Alişan Ceylan, Refik Aydın, Serpil Sarmaşık, Satı Serap Taşın, Süleyman Kıyak, Ali Yücelen, Celal Çelik ve Abdulkadir Mutlu’ya belgeleri verilirken, etkinlik müzik dinletisi ve kokteylle sona erdi. (Taner ŞİMŞEK)