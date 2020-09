“Eğitim parasız olmalı, altyapı güçlendirilmelidir”

CHP İl Başkanı Tahtasız, okulların açılması ve İlköğretim Haftası nedeniyle eğitim sendikalarını ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Tahtasız, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Paşam, vekil maaşlarını düzenleyeceğiz, ne kadar verelim” şeklindeki yönetilen bir soru karşılığında “öğretmen maaşlarını geçmesin” şeklinde cevap verdiğine dikkati çekerek, “Milletvekili maaşı öğretmen maaşını geçmesin” diyen Atatürk’ten “Öğretmen maaşı eğitime yük” diyen bakana gelindiğini söyledi.

Bakanın bu sözünün eğitimde gelinen noktayı özetlediğinin altını çizen Tahtasız, öğretmenlere verilecek değerin geleceğimiz olan gençlerimize verilecek değer anlamı taşıdığını kaydetti.

Tahtasız, CHP olarak parasız, çağdaş bir eğitimi savunduklarını dile getirdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız; Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Adın ve Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar’ı sendika binalarında ziyaret ederek, sendika başkaları ve yönetim kurulu üyeleri ile değerlendirme yaptı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK ANCAK PANDEMİ SÜRECİNDE TEDİRGİNİZ”

Sendika yöneticilerinin ortak sözleri ise; “Okullarımızı ve öğrencilerimizi çok özledik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle kaygılıyız, tedirginiz ve üzgünüz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önceliklidir. Gerekli tedbirlerin alınması suretiyle okullarımızda yüzyüze eğitimlerin yeniden başlamasını istiyoruz” şeklinde oldu.

“ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET VE BİLGİSAYAR İMKANI SAĞLANMALI”

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, koronavirüs salgınının her geçen gün ağırlaştığına dikkati çekerek, bu gidişat çerçevesinde okulların açılmasının zor olduğunu savundu. Beyaz, koronavirüs önlemleri için sadece sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının yeterli olmayacağının altını çizerek, öğretmen ve hizmetli eksikliklerinin giderilmesini istedi. AKP hükümetinin Milli Eğitim Bakanlarını patronlardan tercih ettiğine işaret eden Beyaz, mevcut bakanın da bir eğitimci olduğunu ancak özel okul sahibi bir patron olduğunu söyledi. Online eğitim programı EBA’ya yüzde 30 civarında katılım olduğunu bildiren Beyaz, özellikle ilçelerde ve kırsal alanda internet altyapısının yetersiz olduğunu, çocukların internet imkanlarından mahrum olduğunu, bu nedenle yüzyüze eğitimin şart olduğunu ancak altyapı yetersizliğinin ve eksikliklerin ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirtti.

Öğretmen ve öğrencilere ücretsiz internet ve bilgisayar imkanı sağlanmasını isteyen Beyaz, teknolojik altyapının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerinin kamu aracılığı ile yapılması gerektiğini vurgulayan Beyaz, “Uzaktan eğitim asla yüz yüze eğitim ile karşılaştırılamaz. Ancak özellikle içerisinde bulunduğumuz süreçten kaynaklı uzaktan eğitimin yapılması da gerekli ve zorunlu olmuştur. Burada eğitimde fırsat eşitliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitimin materyalleri ve teknik desteği bütün öğretmen ve öğrencilere parasız olarak M.E. B. tarafından sağlanmalıdır. Karşıt durumda teknik donanımın yetersiz olduğu durumlarda öğrenci ve öğretmen süreçten kopacaktır ki, ilimiz için yapılan uzaktan eğitim ile ilgili anketin sonuçları bunu net olarak göstermektedir. Materyal ve teknik donanımdan söz edilirken bir evdeki öğrenci sayısının birden fazla olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.

Eğitim Sen olarak öncelikle çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, bütün eğitim emekçileri ve öğrencilerimiz için okullarda sağlık koşullarına uygun ortamların sağlanması ve koruyucu önlemlerin alınması, yatılı ve pansiyonlu okullarda yatakhane ve yemekhanelerde gerekli alt yapı ve hijyen ortamının sağlanması, taşımalı eğitim yapan okullarımızda servis hizmetlerinin sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uygunluk sağlanması koşuluyla yüz yüze eğitimin geciktirilmeden başlanması gerektiği görüşündeyiz” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE ÖĞRETMENLERİN HAKKIDIR”

Eğitim Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar ise eğitim iş kolunda hükümetin aldığı kararları denetleyen bir sendika olduklarını ifade ederek, 3600 ek gösterge sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Okulların, öğretmen ve idarecilerin sorunlarını tespit ederek hükümet nezdinde çözüm için girişimlerde bulunduklarını, özellikle 3600 sorununun CHP tarafından sık sık gündeme getirildiğini anlatan Çınar, 3600’ün eylem planında yer aldığını bildirdi.

Çınar, “3600 öğretmenlerin hakkıdır. Bunu ilk dile getiren CHP olmuştur. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek. Eğitimde tüm önlemlerin alınarak sağlıklı bir şekilde yeni döneme başlamak istiyoruz. Okulların ödenek, hizmetli ve temizlik malzemesi sorunu bir an önce çözülmeli, öğretmenlik meslek kanunu çıkartılmalıdır” diye konuştu.

“ÖĞRETMEN ATAMALARINDA AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI”

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın da, öğretmen atamalarında aile bütünlüğünün korunmasına dikkat edilmesini isteyerek, “öğretmenlerimiz sağlık durumu ve can güvenliğinden dolayı atama istiyor fakat yer olmadığından tayin gerçekleşmiyor. Bu sorunlar bir an önce çözülmelidir” dedi.

Selim Aydın, üniversitelerin eğitim-öğretim takviminin ve yüzyüze eğitim olup olmayacağının bir an önce açıklanması ve netliğe kavuşturulması gerektiğini belirterek, “çocuklarımız hangi konulardan ve hangi tarihte sınava girecekleri net olarak açıklanmalı ki ona göre hazırlıklarını yapsınlar” ifadesini kullandı.

“EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ”

Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı İlhan Yaşar ise Çorum’da bazı okullarda vekaletle müdürlük yapıldığını bildirerek, “Yavruturna Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesinde vekaletle müdürlük yapılıyor. Vekaletle yönetime son verilmelidir” şeklinde konuştu.

Yaşar, özellikle Buharaevler bölgesinde normal orta öğretim uygulanmadığını, okulların imam hatip ağırlıklı olduğunu, Anadolu lisesi ve Anadolu orta okullarının eksik olduğunu söyledi.

Eğitim-İş olarak parasız eğitimi savunduklarını anlatan Yaşar, “çocuklarımız özel okullara yönlendiriliyor. KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi bunun bir örneğini teşkil ediyor. Devlet destekli özel okul olmamalı, parasız eğitime önem verilmelidir” dedi.

İlhan Yaşar, “Eğitimde asıl yük, öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz" şeklinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u sert dille eleştirdi.

Eğitimin en büyük yükünün basiretsiz bakanlık olduğunu ileri süren Yaşar, “Aklı çalışan herkesin malumudur ki eğitimci olmadan eğitim olmaz. Bakan eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğini açıkça söyleyememekte yetmez gibi, eğitimin vazgeçilmezi öğretmenler üzerinden talihsiz açıklamalar yapmaktadır” dedi.

Yaşar, “Bakan eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğini açıkça söyleyememekte yetmez gibi, eğitimin vazgeçilmezi öğretmenler üzerinden talihsiz açıklamalar yapmaktadır.

Oysa eğitimin en ağır yükü, ne yazık ki basiretsizlik timsali haline gelen Bakanlıktır. Bakanlıklar, olağanüstü durumlarda Hazineden ek bütçeler talep eder ve bunun ardından planlamalar yapar. Korona nedeniyle eğitimde olağanüstü bir duruma geçilmesine rağmen, Hazine'den Diyanet kadar bile talepkâr olmayan MEB, bu ülkenin geleceğinde açıkça bir yüktür. Korona virüse, yokuş aşağı giden ekonomiye rağmen "itibardan tasarruf olmaz" diyerek 125 milyon liraya yazlık saray inşa eden hükümete, "Asıl eğitimden tasarruf olmaz" diyemeyen bir Bakanlık, kendi çabalarıyla ülkenin geleceği olan çocukları eğiten öğretmenlerin sırtında bir yüktür.

En azından bu olağanüstü dönemde eğitimin sorunlarına dair tüm eğitim çevrelerinin önerilerine açık olun. Eğitime dair derhal gerçekçi ve ayrıntılı bir planlama yapıp, bunun için Hazine'den ek bütçe talep edin.

Eğitim-İş olarak Bakanlığı, derhal fırsat eşitliği sağlayacak hamleler yapmaya çağırıyoruz.

Eğitim, bir hak ve kamu hizmetidir. Hükümetin ağzından düşürmediği "sosyal devlet" ilkesi gereğince her bir çocuğumuz bu hak ve hizmetten eşit ve adil biçimde yararlanabilmelidir.

Eğitime ulaşmak için aynı imkanı tanımadığınız çocukları, aynı sınava sokarak düzenleyeceğiniz tüm yarışların kaybedeni ülkemiz olacaktır” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eğitim sorunlarının takipçisi olduklarını, sorunları genel merkeze ileterek çözüm için çaba harcayacaklarını bildirerek, yeni eğitim-öğretim sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Sendika başkanları da Tahtasız’a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Tahtasız’a sendika ziyaretleri sırasında Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.